التومي يناقش آليات معالجة الصعوبات التي يواجهها مهجري بلدية مرزق

ليبيا – استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدرالدين التومي أمس الأول وفدًا من حكماء وأعيان بلدية مرزق وعددًا من أعضاء مجلسها البلدي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي آليات لمعالجة الصعوبات التي يواجهها مهجري بلدية مرزق، وسبل حل المشاكل والصراعات خدمة لوحدة النسيج الاجتماعي، وذلك انطلاقًا من مبدأ رد الحقوق والمظالم وإرساء دعائم المصالحة المجتمعية؛ حيث يأتي ذلك كخطوة مبدئية في سبيل إرجاع المهجرين وإنهاء معاناتهم.

كما تعرض الاجتماع إلى مناقشة الاحتياجات الأساسية لسكان البلدية وسبل توفيرها في الفترة القادمة.

بدوره، أكد الوزير على أن إنهاء الصراعات وإحلال المصالحة أمر مهم يسهم بشكل كبير في تذليل الصعوبات الخدمية.