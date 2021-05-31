وزارتا الحكم المحلي والإسكان تتفقان على نقل اختصاص منح تراخيص البناء والهدم إلى البلديات

ليبيا – اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدر الدين التومي أمس الأحد بوزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، وذلك لوضع الترتيبات النهائية لتمكين البلديات من ممارسة الاختصاصات ذات الطابع المحلي.

الوزيران اتفقا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي على نقل اختصاص الإصحاح البيئي والاختصاصات المتعلقة برخص البناء والهدم وإدارة الفضاء العام إلى البلديات، بحيث تقوم البلديات بممارسة هذه الاختصاصات وفق ما قرره قانون نظام الإدارة المحلية.

بدوره، أكد وزير الإسكان والتعمير خلال الاجتماع على أنه يؤمن إيماناً تاماً بأن البلديات هي الأقدر على إدارة شؤونها المحلية وذلك لأنها الأقرب إلى المواطن وهي الأقدر على تلبية احتياجاته المحلية.

وزارة الحكم المحلي أشارت إلى أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون، وتنفيذًا للخطة العامة لحكومة الوحدة الوطنية والتي وضعت من أولوياتها تفعيل الإدارة المحلية وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصها، وستتم المباشرة الفعلية في الإجراءات التنفيذية لنقل الاختصاص ابتدأً من مطلع شهر يونيو، حيث سيتم تشكيل الفرق الفنية من جميع الأطراف ذات العلاقة للمباشرة في نقل الاختصاص.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الإسكان والتعمير على استمرار وزارته في تقديم الدعم لوزارة الحكم المحلي والبلديات أثناء تنفيذ عمليات نقل هذه الاختصاصات بما يضمن سلامة ونجاعة الانتقال نحو اللامركزية في هذه المجالات.

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