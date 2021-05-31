«الدبيبة» من روما: ليبيا ترغب في إطلاق اقتصادها.. وإيطاليا أفضل شريك

قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في منتدى الأعمال في روما، إن التعاون الإيجابي على المستوى الوزاري بين إيطاليا وليبيا يعكس مستوى العلاقات بين بلدين، وأن ليبيا ترغب في إعادة إطلاق اقتصادها وإيطاليا هي أفضل شريك.

أضاف “الدبيبة” بمنتدى الأعمال الإيطالي-الليبي بمشاركة في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الإثنين، أن ليبيا مستعدة للعمل في جوانب مختلفة، ومن ذلك ملف الهجرة غير القانونية، وتحتاج إلى دعم جميع الدول لاستعادة الظروف الأمنية الملائمة على أراضيها.

وأكدت الحكومة الإيطالية، أن رئيس الوزراء ماريو دراغي، سيلتقي اليوم الاثنين، نظيره في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وينعقد اللقاء في الساعة الثالثة عصرا بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة روما، وفقا لما ذكرته وكالة «آكي» للأنباء.

ومن المقرر أن يسبق هذا اللقاء منتدى الأعمال «ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية» بمقر وزارة الخارجية (قصر فارنيسينا)، والذي سيخاطبه في كلمة افتتاحية كل من وزير الخارجية لويجي دي مايو وضيفه الدبيبة.