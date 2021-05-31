وزير النفط: ليبيا تتطلّع للخبرة والمساعدة الجزائرية في مرحلة إعادة الإعمار

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون تطلّع ليبيا التي تمر بظروف استثنائية إلى الخبرة والمساعدة الجزائرية في مرحلة إعادة الإعمار.

موقف عون جاء وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، خلال لقائه بالوزير محمد عرقاب، الذي شهد تدارس سبل تعزيز التعاون في مجالات المحروقات وإنتاج الكهرباء، فيما شدد عون على ضرورة دعم العلاقات التاريخية بين البلدين بعلاقات اقتصادية فعالة في مجال الطاقة.

بدوره بين عرقاب أن هذا القطاع في الجزائر يتضمن عدة مشاريع وإنجازات تتيح تعزيز التعاون مع الطرف الليبي في مجالات المحروقات وإنتاج الكهرباء والغاز والتوزيع وصيانة الشبكات، كأهم المجالات المطروحة للتباحث والدراسة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

