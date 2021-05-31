تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على المناطق الليبية

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بدايةً من اليوم الاثنين.

ولفت المركز في الملخص العام إلى أن درجات الحرارة تبقى معتدلة على أغلب مناطق الشمال، خاصةً الساحلية، بينما تكون مرتفعة نسبيًا على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق من يوم الغد مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على مصراتة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول مساء يوم الغد شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 30) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (32- 36) مْ على الدواخل ، وتسجّل ارتفاعًا يوم الاربعاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب مع احتمال بسيط لظهور ضباب آخر هذه الليلة وفى الصباح الباكر على سهل بنغازي.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23- 29) مْ على أغلب مناطق الساحل، وما بين (33- 38) مْ على مناطق اجدابيا – جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا مما تسبّب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 43) مْ وتسجّل ارتفاعًا يوم الأربعاء على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافية.

الرياح: شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة وتكون يوم الغد؛ شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 44) مْ وتسجّل انخفاضًا بسيطًا خلال اليوميْن القادميْن.

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