«المنفي» يختتم زيارته لتونس بوداع رسمي من قيس سعيّد

ودّع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، صباح اليوم الاثنين، بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في ختام زيارته الرسمية إلى تونس من 29 إلى 31 مايو 2021.

وحيّا رئيس تونس و رئيس المجلس الرئاسي الليبي العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين، كما استعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.

وخلال الزيارة التي استمرت يومين، أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن تقديره للدعم الكبير من الشقيقة تونس و أعرب عن رغبته في استمرار العلاقات، مضيفاً: “نريد أن نؤكد كذلك أن العلاقات مستمرة وسوف تبقى دائما على توافق”.

أضاف “المنفي” في مؤتمر صحفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأول: “ناقشنا عدة أمور مشتركة في هذه المرحلة التي يمر بها البلدان وتناولنا مجال التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والأمني وقطاع العمل، وتناولنا أوضاع المواطنين في البلدين وكيفية معالجة مشاكلهم وتسهيل حركة العبور من خلال اللجان المشتركة”.

وفي وقت سابق أمس الأول، استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في الجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي في مفتتح زيارته الرسمية إلى تونس التي تمتد إلى يوم 31 مايو الجاري.

وحيا رئيس المجلس الرئاسي والرئيس التونسي العلمين الليبي والتونسي على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.