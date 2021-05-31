الدبيبة يعيّن عضوة لجنة الحوار وافية سيف النصر كمساعدة ومستشارة لوزيرة الخارجية ويوفدها لفرنسا

أصدر رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة قرار رقم 103 لسنة 2021 بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية للجمهورية الفرنسية لمدة يومين إعتباراً من تاريخ 1 – 6 – 2021.

حيث أن الوفد مكون من وزيوة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير المواصلات محمد الشهوبي ووزير الداخلية خالد التجاني وأيضاً وزير النفط والغاز محمد عون ووزير الصحة علي الزناتي ووزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، وعدد من المسؤولين.

والجدير بالذكر إنه بحسب التعهدات الموقعة من أعضاء ملتقى الحوار لتقاسم السلطة “تونس – جنيف“ فإن أعضاء لجنة الـ 75 يمنع عنهم تقلد مناصب تنفيذية في حكومة الوحدة الوطنية، حيث تم إيفاد عضوة بملتقى الحوار وهي وافية أحمد سيف النصر كمساعدة و مستشارة لوزيرة الخارجية.

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