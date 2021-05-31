أبو شهيوة: لن تبنى الدولة في بلدٍ قياداته لا يملكون رؤية للاستقرار والبناء

أكد مالك أبو شهيوة، أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية، أنه لن تبنى الدولة في بلد قياداته يفتقدون القدرات القيادية ولا يملكون رؤية للبناء والاستقرار.

أبو شهيوة، وفي منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “لن تبنى الدولة في بلد قياداته يفتقدون القدرات القيادية ولا يملكون رؤية للبناء والاستقرار”.

وأضاف “يفكرون من خلال صندوق القبيلة والجهوية، ويعملون لتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة، وتعظيم مكاسبهم المالية، ولا يفكرون في الوطن الواحد”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

