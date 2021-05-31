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نصية: نذكر الحكومة الموقرة أن الأزمات الداخلية مازلت تعصف بالليبيين

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

انتقد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أداء حكومة الوحدة الوطنية، بعد مرور نحو 100 يوم من تسلمها السلطة، وذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر.

نصية، وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماع تويتر، قال: “لا أعتقد أن توحيد المؤسسات و التهيئة للانتخابات يتطلب زيارات خارجية بهذا العدد و العدة، هل هي حكومة وحدة وطنية ام حكومة وحدة دولية!؟”.

وأضاف: “بالتاكيد الإجابة لا يعرفها إلا من يدير الأزمة في البلاد ! نذكر الحكومة الموقرة أن الأزمات الداخلية مازلت تعصف بالليبيين.”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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