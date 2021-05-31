ليبيا تترقب سلسلة معارض اقتصادية دسمة في النصف الثاني من 2021

‬تقرير 218

بعد سلسلةٍ من المعارض الاقتصادية في ليبيا وخارجها، منها دولية مشتركة، وأخرى منفصله متخصصة؛ أثمرت عن عقد اتفاقيات ثنائية؛ في قطاع التجارة وساهمت في رفع مستويات التبادل الاقتصادي مع دول الجوار ؛ يُنتظر تنظيم أجندة من المعارض خلال النصف الثاني من هذا العام، بينها معرض مصراتة للأثاث والتجهيز المنزلي، الذي يُعقد في الفترة ما بين 5 و11 يوليو المقبل.

وتستعدّ أرض المعارض بمدينة مصراتة لاستقبال حدث معرض أوتومتيك، الذي يستمر خمسة أيام في الفترة ما بين 4 و9 أغسطس.

وفي الفترة بين 4 و8 سبتمبر المقبل؛ تستقل أرض المعارض، في العاصمة، معرض طرابلس الدولي في دورته “42”، وسط ترجيحاتٍ بمشاركةٍ دوليةٍ من تنظيم وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للمعارض.

وفي الشهر ذاته؛ سيتم تنظيم معرض مصراتة الدولي، الذي من المنتظر أن يشهد مشاركةً واسعةً من الشركات المحلية ودول الجوار وحوض المتوسط.

سلسلة المعارض، هذا العام، دسمة وتعدّ فرصة مهمة لأصحاب الأعمال، وسيتم خلال الفترة بين 25 و28 أكتوبر المقبل، تنظيم معرض ليبيا للغذاء، في دورته الثالثة.

تخصص الاتصالات وتقنية المعلومات؛ حاضرٌ، هذا العام، من خلال معرض يُرجّح أن تكون المشاركة فيه، محليًا، كبيرةً، وسيتم تنظيمه ما بين 9 و11 من نوفمبر المقبل.

وكانت ليبيا قد شاركت، خلال الشهريْن الماضييْن، في معارضَ ومنتدياتٍ مشتركةٍ، إلى جانب إبرام اتفاقياتٍ عدةٍ مع دول الجوار، بينها تونس ومصر والجزائر؛ بهدف تعزيز التجارة البينية، وتنمية الحركة الاقتصادية.

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