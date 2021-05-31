التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي: نؤكد لكم يا أهلنا في برقة بأنه لا شراكة عادلة في هذا الوطن أو مصالحة وطنية شاملة ما لم نتفق على شكل الدولة الاتحادي

أصدرت الهيئة القيادية التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي، اليوم الإثنين، بياناً بشأن مستجدات الوضع السياسي الليبي.

التكتل، وفي بيانه الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “اليوم نتوجه إلى أهلنا في برقة لرفض عودة مسلسل التنازلات الجديدة برهان مستقبلنا ومستقبل أجيالنا لمركزية مشروع الدستور الحالي بالاستفتاء عليه، تنازلنا في العام 1951م، عن دولتنا المستقلة برقة مقابل ثمن زهيد (الملكية + الفيدرالية + بنغازي عاصمة) ولم يشفع لنا ذلك فكان لمسلسل التنازلات أن يستمر بالانقلاب على المملكة الليبية المتحدة بإسقاطها والعبث بدستورها عام 1963م، والذي انتهى بدوره بتسليم مقدراتنا وثرواتنا ومستقبل أجيالنا لمركزية طرابلس في سبتمبر عام 1969م، ولكن هذه المرة بدون مقابل”.

وتابع: “ولا زلنا ندفع ثمن هذه التنازلات حتى اليوم بنهب ثرواتنا وتدمير مقدراتنا وسرقة أحلامنا، لذلك نطالبكم يا أهلنا في برقة بالتمسك بثابت دونه الغالي والنفيس بأنه لا شراكة عادلة في هذا الوطن أو مصالحة وطنية شاملة ما لم نتفق على شكل الدولة الاتحادية (حق الضعيف) الضامن لحقوق الأقاليم التاريخية الثلاث بعيداً عن خطاب الكراهية والمغالبة والتغول ومظالم عقود من المركزية البغيضة”.

وأضاف: “ننتهز هذه الفرصة لنشارك أهلنا في برقة احتفالاتهم بإعلان قيام دولتهم الذي يصادف الثلاثاء 1 – 6 – 2021”.

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