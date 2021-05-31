الدبيبة من روما: نهدف لإنتاج 4 مليون برميل نفط في اليوم

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة تسعى لرفع حجم إنتاج النفط الى 4-3 مليون برميل في اليوم.

الدبيبة، مخاطبا منتدى الأعمال الإيطالي – الليبي المنعقد، اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية في روما، قال: “إنه من الضروري في ليبيا إعادة بناء البنى التحتية في قطاع النفط بهدف إنتاج 3 – 4 مليون برميل في اليوم”، وفقا لما ذكرته وكالة “آكي” الإيطالية.

وأضاف: “يجب أن نعيد إطلاق جميع قطاعات اقتصادنا، كما أن إيطاليا أفضل شريك يمكن التعاون معه لتحقيق هذا الهدف، فقد جئت إلى إيطاليا لرؤية الخطوات المستقبلية التي يمكننا اتخاذها معًا”.

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