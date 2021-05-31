دي مايو: إيطاليا لم تتخل أبدا عن ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن ليبيا تشهد نقطة تحول حاسمة في عملية الاستقرار السياسي، وقد حظي المسار نحو السلام والاستقرار الدائم في البلاد بدفعة جديدة.

دي مايو، وفي خطابه بمنتدى الأعمال الإيطالي – الليبي بمشاركة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الذي يزور روما حاليا، قال: “إن حكومة الوحدة الوطنية هي بالنسبة لنا اليوم محاور يمثل البلد بأسره، ومعها يمكننا ونريد التخطيط للاستثمارات القادمة في كل التراب الليبي”.

وأضاف: “إيطاليا لم تتخلَّ أبدًا عن ليبيا، حيث واصلت السفارة (في العاصمة طرابلس) دائمًا العمل حتى في أصعب اللحظات”.

وتابع: “الآن نحن ملتزمون بتعزيز الوجود المؤسسي الإيطالي في ليبيا، من خلال إعادة تفعيل وشيكة للقنصلية العامة في بنغازي وافتتاح قنصلية فخرية في سبها بفزان. وفي الأشهر المقبلة سنعزز تواجدنا في طرابلس مع مكتب ترويجي للشركات الإيطالية وملحق ثقافي في سفارتنا”.

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