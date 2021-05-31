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«الداخلية»: ضبط 2 قنطار حشيش كانت في طريقها للمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ضبط فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اجدابيا 2 قنطار من مخدر الحشيش، بعد ورود معلومات مصدرية بوجود تشكيل عصابي يقوم بتهريب المواد المخدرة وبكميات كبيرة من المنطقة الغربية الى المنطقة الشرقية.

قالت وزارة الداخلية في بيان، إنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومة من قبل فرع الإدارة اجدابيا، وتم ضبط شاحنة بالطريق الساحلي من مدينة البريقة إلى مدينة اجدابيا وعند تفتيشها عثر بداخلها على كمية تقدر ب2 قنطار من مخدر الحشيش مخبأة داخلها، واتخذت الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة من حيث الاختصاص.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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