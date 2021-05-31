مينيتي: حكومة الدبيبة يجب أن تبني نظامًا أمنيًا ودفاعيًا يتجاوز دور الميليشيات في الغرب الليبي

أعتبر وزير الداخلية الأيطالي الاسبق ماركو مينيتي أن مسار الأوضاع في ليبيا سيشكل “حدثا حاسما” بالنسبة لإيطاليا وأوروبا، محذرا من فشل حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة التي تواجه تحديات “ترتجف أمامها الايدي”.

مينيتي، وفي مقال نشرته صحيفة “إل فوليو”، قال: “في ليبيا سيتم لعب حدث حاسم بالنسبة لإيطاليا وأوروبا، إذا فكرنا في مصلحة وطنية أوروبية، حالمين بولايات متحدة أوروبية، في ليبيا سنلعب جزءً أساسياً من هذه المصالح وأيضا بالنسبة للمصالح الايطالية”.

واعتبر مينيتي “الطاقة والإرهاب والنمو الديمغرافي” القضايا الآنية الاكثر الحاحا في إفريقيا، تبرز مظاهرها بوضوح في ليبيا، التي تمثل خلاصة لكل ما يحدث في بقية القارة الافريقية، إلا أنه أضاف “ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة وصلنا خبر سار من ليبيا: لأول مرة منذ سنوات، تم تشكيل حكومة موحدة للبلاد، حكومة عبد الحميد الدبيبة”.

واشار وزير الداخلية الأسبق إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية “من الواضح أنها لم تحل كل المشاكل وتواجه مهمة ترتجف أمامها اليدين: “العبور بالبلاد الى التصويت بحلول ديسمبر 2021”، فالانتخابات لا غنى عنها ولا يمكننا التفكير في تجاوز الأزمة الليبية بشكل مستدام دون إعطاء الكلمة للشعب”.

ورأى مينيتي أن المسار أمام استقرار ليبيا لا يزال “طويلا” ويتضمن “انسحاب القوات الأجنبية: تركيا وروسيا”.

واشار وزير الداخلية الاسبق إلى أن “أحد أسباب تأسيس الاتحاد الاوروبي كان يكمن في التهديد القادم من الشرق. وحتى بعد سقوط حائط برلين لم تدرك أوروبا أن هذا الشرق ينزلق نحو البحر الأبيض المتوسط. روسيا وتركيا هما ‘قوتان شرقيتان’ طورتا علاقة تعارض وتشارك مصالح: أو بالأحرى تقاسم مناطق النفوذ”.

وراى مينيتي أن على حكومة الدبيبة أن تبني نظامًا أمنيًا ودفاعيًا يتجاوز دور الميليشيات في المنطقة الغربية ويجب أن تواجه أيضًا وباء كوفيد-19، الموجود كما هو الحال في جميع أنحاء شمال إفريقيا، وإن دعم الدبيبة يجب أن يكون التزاما قاطعا من جانب أوروباـ إذا فشلت تلك الحكومة، فإن الفضاء سينفتح أمام تقسيم نهائي لليبيا إلى مناطق نفوذ، واحدة تركية، وهذا سيكون بمثابة نكسة كارثية للجميع.

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