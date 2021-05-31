“ذا ناشيونال”: أنقرة عملت على إغراق ليبيا بآلاف من المرتزقة السوريين والأسلحة

تناولت صحيفة “ذا ناشيونال” التدخل التركي في الشأن الداخلي الليبي، مبينة أن أنقرة تورطت في الحرب الليبية منذ يناير 2018م، عندما احتجز خفر السواحل اليوناني سفينة شحن تحمل أسلحة ومتفجرات من تركيا إلى ميناء مصراتة، في محاولة واضحة لدعم المليشيات وحكومة الوفاق المنتهية ولايتها.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن أنقرة واصلت إرسال معدات عسكرية وطائرات بدون طيار متطورة لدعم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.

وأضافت أن أنقرة سعت إلى دعم الميليشيات وجماعة الإخوان؛ لضمان إحياء حوالي 20 مليار دولار من صفقات البنية التحتية التي أبرمت لأول مرة مع النظام السابق، بالإضافة إلى اكتساب نفوذ في منطقة شرق البحر المتوسط للحصول على الغاز الطبيعي.

وأشارت إلى عمل تركيا على إغراق ليبيا بآلاف من المرتزقة السوريين والأسلحة، منتهكة الحظر المفروض من الأمم المتحدة على البلاد.

وأفادت الصحيفة بأنه في يناير الماضي، حث دبلوماسي أمريكي كبير تركيا ودول أخرى على وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا وسحب قواتها لضمان الأمن في انتخابات ديسمبر.

ولفتت إلى مطالب مجلس الأمن الدولي ووزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش بمغادرة القوات الأجنبية من ليبيا، إلا أن تركيا تمسكت بموقفها، بحجة أن قواتها جاءت بناءً على طلب حكومة الوفاق، وأنها تفي بالتزامها بتحسين الأمن.

وذكرت أنه يمكن إعطاء انسحاب تركي كبير شرط التزام حكومة الوحدة بالحفاظ على اتفاق الحدود البحرية وإعادة تأكيد التزامها بتجديد العقود التركية المربحة التي أبرمت في السابق، مضيفة أن تركيا بالفعل أكثر المستفيدين من انتعاش الاقتصاد الليبي، لكنها لا تزال تسعى للحصول على تأكيدات بأن طرابلس ستدعم موقفها في شرق البحر المتوسط.

وبينت أن الإدارة الأمريكية أطلقت في الأسابيع الماضية جهدًا لإعادة فتح سفارتها في ليبيا بعد سبع سنوات من إغلاقها، كما زار القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود، ليبيا الأسبوع الماضي، لتكون الأولى لأعلى دبلوماسي أمريكي منذ عام 2014م، والذي أكد على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية وتحسين الوضع الأمني الليبي.

كما أعاد الاتحاد الأوروبي فتح بعثته في طرابلس خلال وقت سابق من الشهر الجاري، وأعادت دول أخرى وجودها الدبلوماسي إلى ليبيا أيضًا، رغم المخاطر الأمنية العالقة، حيث وصف تقرير صادر عن الأمم المتحدة في مارس الماضي ليبيا بأنها شبه خارجة على القانون ومليئة بالأسلحة الأجنبية، بالإضافة إلى انتشار تقارير حول انتهاكات لحقوق الإنسان يرتكبها مرتزقة من سوريا ضد الليبيين.

وأفاد التقرير بأنه لأسباب تاريخية وأمنية وتجارية، كان للاتحاد الأوروبي دور كبير في شمال إفريقيا منذ فترة طويلة، حيث يقوم مستشارو الاتحاد منذ سنوات بتدريب خفر السواحل الليبي للقيام بدوريات في مياهه ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مبينا أن هذا العام شهد وصول أكثر من 13000 مهاجر إلى إيطاليا من شمال إفريقيا.

وتابع أن تركيا بدأت في الأسابيع الأخيرة، العمل مع خفر السواحل الليبي لاعتراض قوارب المهاجرين المتجهة إلى أوروبا، بما في ذلك زورق يحمل ما يقرب من 100 شخص خلال الشهر الحالي، حيث قال مستشار الرئيس التركي مسعود كاسين، الأسبوع الماضي، إن أنقرة تهدف إلى دعم أمن حدود الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن إيطاليا ومالطا تدعمان جهود تركيا قبالة الساحل الليبي.

ولفت إلى انتقاد تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، الاتحاد الأوروبي وليبيا وحملهما مسؤولية وفيات المهاجرين في وسط البحر المتوسط، كما حثت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، الاتحاد على زيادة حماية المهاجرين.

وتطرق التقرير إلى سعي تركيا في الأسابيع الماضية إلى التقارب مع مصر، بعد سنوات من الجمود الشديد، حيث جرت محادثات ثنائية في القاهرة مؤخرا، وضع فيها المسؤولون المصريون الانسحاب التركي من ليبيا على رأس جدول الأعمال، مؤكدا أن سحب تركيا لمعظم قواتها ومرتزقتها السوريين، من شأنه أن يقطع شوطًا طويلاً نحو تهدئة العلاقات مع مصر.

ورجحت الصحيفة ألا تنسحب تركيا بالكامل أو بسرعة كبيرة، لاسيما أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ألغى الشهر الماضي، زيارة حكومية إلى بنغازي.

وسيجتمع أعضاء الناتو الثلاثين في مقر الحلف في بروكسل في غضون أسبوعين، بحسب التقرير، حيث توفر القمة لتركيا فرصة مثالية للتقرب من حلفائها بإعلان تحول كبير في دورها بليبيا؛ من عسكري في المقام الأول إلى اقتصادي وسياسي بشكل رئيسي، ومن التركيز على العلاقات مع قادة المليشيات إلى بناء المؤسسات.

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