تونس: حجز مواد مخدرة بقيمة 310 مليون

تمكنت وحدات الحرس التونسي خلال الأسبوع الممتد من يوم 23 مايو الجاري إلى غاية 29 من نفس الشهر من حجز كمية من المواد المخدرة بقيمة 310 الاف دينار, وفق ما أفاد به, اليوم الإثنين الناطق الرسمي للحرس التونسي العميد حسام الجبابلي.

كما تم في الفترة ذاتها إحباط 55 عملية تهريب بضائع بقيمة مليون و350 ألف دينار, وضبط 1836 شخصا و130 وسيلة نقل محل تفتيش, إلى جانب حجز 13 بندقية و3 مسدسات و12 إطلاقة بدون رخصة.

كما تم نجدة وإنقاذ 898 مجتازا للحدود البحرية خلسة وضبط 26 مجتازا للحدود البرية خلسة.