المريمي: توجد قاعدة دستورية جاهزة لدى تشريعية البرلمان تنتظر العرض على الأعضاء لتمريرها

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، أن المجتمع الدولي يبدي اهتمامًا كبيرًا بالأزمة الليبية، والدليل ما حدث في كل الحوارات سواء جنيف أو تونس أو الأمم المتحدة، مُشيرًا إلى تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

المريمي، وفي تصريحات متلفزة، أضاف: إن “كل الاهتمامات ترجع لمبادرات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لإحلال السلام في ليبيا والتوجه إلى الاستقرار والتفاهم والمصالحة وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل”.

وعن لقاء المستشار عقيلة صالح ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، أوضح أن الاجتماع تركز على عدة مواضيع أولها إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أهمية دور مجلس النواب كونه الجهة التي تصدر القوانين التشريعية.

وذكر أن المستشار صالح وعد بأن يقوم مجلس النواب بما يلزم تجاه ذلك لأنه يؤيد بقوة إجراء الانتخابات في موعدها، وإن رئيس البلاد يختاره الشعب الليبي وذلك بناء على المطالبات من كل أنحاء ليبيا بأن يكون الرئيس المقبل منتخبا من الشعب.

وفيما يخص عقد لقاء مع “الأعلى للدولة”، أكد المريمي، أن مجلس النواب ليس لديه أي مشكلة في عقد اللقاء، موضحا أن الجميع أمام قاعدة دستورية الآن ومن الممكن أن يتم إحالتها لمجلس النواب وينظر فيها وربما يعتمدها لتكون القاعدة الدستورية الأساسية التي سينتخب من جهتها الشعب الليبي رئيسه وبرلمانه الجديد.

وأضاف: “هناك قانون جاهز لدى اللجنة التشريعية في مجلس النواب ينتظر عرضه على الأعضاء لتمريره”، مبينا أن مجلس النواب سبق واهتم بأن يكون هناك رئيس للدولة الليبية، لكن الأزمات الأخيرة حالت دون ذلك.

واختتم المريمي بالتأكيد أن “هناك قرارا من مجلس النواب بأن الشعب الليبي هو من يختار رئيسه وهناك قانون تم إعداده وموجود لدى اللجنة التشريعية جاهز للعرض على مجلس النواب وربما يكون هو البديل للقاعدة الدستورية في عملية الاقتراع”.

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