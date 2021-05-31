الناطقة باسم الإخوان: احتفال الشعب الليبي والقوات المسلحة بالذكرى السابعة لثورة الكرامة غريب جداً

وصفت المتحدثة باسم حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، سميرة العزابي، احتفال الشعب الليبي والقوات المسلحة العربية الليبية بالذكرى السابعة لثورة الكرامة بـ”الغريب جداً”.

العزابي، وفي مقابلة مع “تغطية خاصة” عبر قناة “ليبيا بانوراما”، الذراع الإعلامية للحزب الإخواني، تسائلت زاعمةً: “بماذا الاحتفال؟ هل الاحتفال بالهزيمة؟ أم بقتل الليبيين؟ هل الاحتفال تتويج للهزائم السابقة وإعلان لحرب جديدة؟، هذا هو السؤال المطروح”، بحسب زعمها.

وتابعت مزاعمها: “للأسف استمرار ما يقوم به (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر من تقويض للعملية السياسية، لم يتأخر ولا مرة، كل ما يكون هناك عملية سياسية واستمرار للعملية السياسية والمضي في تأسيس دولة مؤسسات وقانون وأن يكون هناك تداول سلمي على السلطة نشهد قفزة إلى عملية عسكرية مختلفة أخرى”، بحسب زعمها.

واستطردت زاعمةً: “السؤال لكل من شارك في هذا الاحتفال حتى من حكومة الوحدة، ماذا يعني أن يكون هناك وحدة وطنية ويكون هناك انقسام حقيقي واضح جداً، وأن يكون هناك طرف دائماً يريد أن يسعى إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا، نأمل من كافة الأطراف اليوم أن توحد الصوت والرؤى نحو هذا العمل المستفز”، دون أن تشير إلى احتفال الميليشيات السابق الذي حضره عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي.

وأضافت: “كل الليبيين يحتاجون إلى الاستقرار كما أن هذا السلوك يعتبر بمثابة سلوك تعويضي للهزيمة وتعبير بشكل مستفز ولكنه مفضوح”، مشيرة إلى أن رئيس حزب الإخوان محمد صوان أورد في تصريحات نُشرت له أن هذه الاحتفالات هي إخفاء هزيمة من ورائها”، بحسب زعمها.

واستطردت زاعمةً: “يعلم الجميع أن هذه القوات للأسف تقدمت لقتل من أسمتهم بـ “الليبيين” (الميليشيات والمرتزقة السوريين الذين عاثوا في الوطن الفساد) وتقدمت لهدم ليبيا وللقفز على العملية السياسية وتم صد هذا العدوان وتراجع، وهناك عملية سياسية اتفق عليها كل الليبيين، هذا تمرد جديد من نوع آخر باستفزاز”، بحسب زعمها.

وواصلت: “نعلم جميعًا أن كل الدول عندما تقوم باستعراض عسكري أو تقوم بمناورات عسكرية، فهي تعلن حرب بطريق غير مباشرة وتبين قوتها للعدو، فلم يستعرض؟ هل هذه القوات لقتل الليبيين من جديد؟، لن يرضى الشعب الليبي بالقفز على العملية السياسية”، بحسب زعمها.

ولفتت إلى أن “العملية السياسية خلال الفترة السابقة توّجها الشعب الليبي بالمساندة والدعم لها، مضيفة: “لا اعتقد أن أحد الآن يرضى بسفك دماء الليبيين، ونحن لا نريد دماء ليبيين من كافة الأطراف ونرفض الدكتاتورية والعودة إلى مربع الحرب وهذه الأعمال تعتبر قفز”، بحسب زعمها.

وقالت: “أين هو المجلس الرئاسي؟، فنحن نثمن ونشيد، كما أشار رئيس حزب العدالة والبناء في تصريح، بما قدمه اللافي منفردًا وهذه خطوة تُحسب له”، قاصدة البيان الصادر عن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الذي انتحل فيه صفة القائد الأعلى للجيش.

وأردفت: “قد يكون لم يتحصل على إجماع ولم نشاهد قرار حقيقي وصريح لأن المجلس الرئاسي بموجب القانون سواء في القانون بصفة عامة أو حتى الاتفاق السياسي، يعتبر هو القائد الأعلى للجيش فهل يعقل أن يتم دعوة الرتبة العسكرية الأعلى إلى حضور استعراض تقوم به رتبة عسكرية أدنى؟”، بحسب زعمها.

وأسهبت مؤكدةً خوف التنظيم وتوتره عقب رؤية الإستعراض العسكري المُهيب: “هذا سؤال من البداية منذ توجيه الدعوات وإيقاف الملاحة الجوية في ليبيا للقيام بمثل هذا الاحتفال الهزيل الذي قد يكون احتفال بالهزيمة وقد يكون استعراض وتحشيد، وقد يكون تراجع، والعديد ولا يريدون الدخول في حرب لقتل الليبيين فبالتالي استعرض هذا الآليات”، بحسب زعمها.

وزعمت أن “القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لن يقبل بنتائج الانتخابات إذا جرت بشفافية وسيقفز عليها علانية، مثلما قفز من قبل على العملية السياسية، كلما كانت هناك فرصة بالمضي قدما في المسار السلمي، للخروج من المرحلة الانتقالية؛ التي اعتبرتها تشهد انتهاكا للسيادة الليبية”، متناسيةً أن الجماعة الضالة هم من إنتهكوا السيادة الليبية بجلبهم المرتزقة السوريين وتركيا.

وأشارت إلى أنه “يجب النظر في المستفيد من الفوضى وعدم الاستقرار وانتهاك للحدود والسيادة الوطنية”، زاعمةً أن العديد من الكتائب والسرايا بالاستعراض العسكري، كان واضحا أنهم ليسوا “ليبيين”، معتبرة ذلك مؤشرا يؤكد انتهاك الأراضي الليبية”، بحسب زعمها.

ورأت أن “المجتمع الدولي يجب أن يتخذ موقف، مدعية أن حزب الإخوان لم يتأخر في الرد على مثل هذه المواقف التي تهدد العملية السلمية والاستقرار في البلاد”، بحسب زعمها.

وتابعت: “طالب رئيس حزب الإخوان محمد صوان كعادته، المجتمع الدولي بألا يكيل بمكيالين وأن يكون منصف لكل الأطراف، زاعمة أن حزبهم كان يتمنى أن يكون هناك سيادة ليبية وأن يكون الليبيين هم أصحاب القرار”، بحسب زعمها.

وشددت في الوقت ذاته أن “هناك دعم دولي للاستقرار في ليبيا، ولكن يجب أن يترجم على أرض الواقع بإجراءات وليست بيانات، مردفة: “نحن نريد تفعيل كافة القرارات الأممية التي صدرت في ليبيا ولا نريدها حبر على ورق”، بحسب زعمها.

واستطردت: ” نحن نريد من الحكومة والمجلس الرئاسي المبادرة بآليات حقيقية لدعم العملية السياسية وأن تلزم كافة الأطراف بالاتفاق السياسي، منوهة بأن الجميع وافق على مضض على هذه العملية السياسية، لأنهم سأموا التقسيم والفرقة بين أبناء الوطن”، بحسب زعمها.

وكررت التأكيد على أن “الأفعال التي تشهدها الساحة الليبية، تعكس أن هناك تراجع واستمرار في الحرب ونية مبيتة لتقسيم البلاد، متطرقة من جديد إلى أن بيان رئيس حزبها خاطب أيضا الدول التي لديها استراتيجيات وتخادع، معتبرة أن ذلك لفّتة قوية تؤكد أن الأهم هو السيادة الوطنية”، بحسب زعمها.

وأكملت: “كان البيان واضح لكل الدول بأننا لن نرضى بأن تمارس أي دولة الخداع وتعلن أنها تساند وتؤيد العملية السياسية والاستقرار في ليبيا ثم تدعم بعد ذلك أحد الأطراف”، بحسب زعمها.

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