المنفي يختتم زيارته لتونس – بوابة أفريقيا الإخبارية

اختتم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الاثنين زيارة إلى تونس العاصمة استمرت يومين.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي غادر العاصمة تونس متجهاً إلى العاصمة طرابلس بعد زيارة رسمية بدأت أول أمس السبت.

وودع الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي.

وكان المنفي قال إنه بحث مع سعيد التعاون الأمني مؤكدا أن هذه المرحلة شديدة الخطورة خصوصا في المنطقة وأن البعد الأمني من أهم الأبعاد التي يجب التركيز عليها.

وأضاف المنفي خلال مؤتمر صحفي مع سعيد بتونس أن أمن ليبيا من أمن تونس مبينا أنه بحث مع الرئيس التونسي التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية والتعاون الثقافي والعلمي والأكاديمي ودعم الاستثمارات والعمالة التونسية في ليبيا والعكس وأوضاع المواطنين في البلدين وتسهيل التنقل.