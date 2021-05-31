انطلاق الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة – المسار القانوني

انطلقت بطرابلس اليوم فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة – المسار القانوني، بحضور عضوي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين.

وأكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في كلمته على أهمية المصالحة الوطنية بكافة مساراتها، من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، تمهيدا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

وهنأ المشاركون المجلس الرئاسي لاتخاذه هذه الخطوة، مؤكدين دعمهم للمصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا وصولا للاستحقاق الانتخابي، وتخللت الملتقى جلسة مداولات تم فيها تحديد الأهداف الرئيسية والفرعية للمفوضية، للخروج بنتائج تسهم في نجاح مشروع المصالحة.

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