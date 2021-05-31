ليبيا الان

رئيس المفوضية وسفير ألمانيا يبحثان تذليل عقبات العملية الانتخابية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات عمادالسايح مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، تذليل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الجانبين بحثا خلال لقائهما بديوان مجلس المفوضية سبل التعاون لتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لتحقيق نجاح يواكب المعايير الدولية للانتخابات ويحقق أعلى مستويات المهنية.

واستعرض الجانبين خلال اللقاء آخر مستجدات المشهد السياسي، وتحضيرات المفوضية للعملية الانتخابية المقررة في ديسمبر القادم، والدعم الفني والاستشاري الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الألمانية في إطار اهتمام المجتمع الدولي بملف الأمن والاستقرار في المنطقة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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