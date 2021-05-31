اطلاق الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية

أشارت المتحدثة الرسمية للمجلس الرئاسي نجوى وهيبة، أشارت في مؤتمر صحفي عقدته أمس بالخصوص، إلى أن الانطلاقة ستكون من خلال عقد خمسة ملتقيات، سيجتمع خلالها الليبيون في حراك غير مسبوق من أجل وضع أسس للمصالحة الوطنية.

وكشفت اوهيبة خلال المؤتمر الصحفي أن المجلس الرئاسي قرر هيكلة المفوضية بطريقة أفقية عوضا عن الترشيح والتعيين المباشر، وذلك من خلال الملتقيات التي سيعقدها في شهر يونيو القادم بمساراتها المختلفة، وبمشاركة كل الفاعلين في مجال المصالحة الوطنية مع مراعاة التنوع الثقافي والجغرافي ومختلف الفئات.

وحول هوية المدن التي ستحتضن ملتقيات المصالحة الوطنية، أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي أن الملتقيات بمساراتها الخمسة ستكون موزعة جغرافيا على كل المدن الليبية دون إقصاء لمنطقة دون أخرى.

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