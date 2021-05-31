زعيم مافيا تركي: مخابرات أردوغان زودت الإرهابيين في سوريا بالسلاح

كشف زعيم المافيا التركي سادات بكر، عن تعاون الاستخبارات التركية مع عصابات المافيا لتهريب الأسلحة للمليشيات الإرهابية في سوريا.

وقال بكر في مقطع فيديو جديد على قناته باليوتيوب، إن كميات كبيرة من الأسلحة أرسلتها المخابرات التركية إلى ميليشيات إرهابية في سوريا خاصة جبهة النصرة عبر شركة الأمن التركية صادات” التابعة للمخابرات التركية”.

وشركة “صادات” شركة موالية للرئاسة التركية، تأسست بالتزامن مع فترة الاضطرابات التي تزامنت مع ما يعرف باسم “الربيع العربي”، لدعم جماعات متشددة من بينها جماعة الإخوان المسلمين، في الدول العربية التي شهدت اضطرابات بالسلاح، ومؤسس الشركة هو كامل مليح تانري فيردي، وهو عميل للاستخبارات التركية، بحسب موقع “نورديك مونيتور” السويدي المهتم بالأخبار الأمنية، ورئيسها التنفيذي حالياً هو علي، ابن كامل مليح تانري فيردي.

وتعمل شركة “صادات” على تعزيز الصناعات الدفاعية التركية التي تسيطر عليها عائلة الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد اعتمد أردوغان على هذه الشركة في عملية استهدفت الآلاف من ضباط الجيش والمسؤولين بعد محاولة الانقلاب ضده عام 2016.

وقد تقدمت المعارضة التركية باستجواب برلماني للحكومة بشأن اتهامات لشركة “صادات” بتدريب عناصر داعش والنصرة.