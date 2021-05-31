صنع الله يوجه بتأسيس معهد نفطي بسبها

وجه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال اجتماع مع رئيس لجنة الإدارة بمعهد النفط للتأهيل والتدريب علي الذيب بالبدء في دراسة ووضع خطة شاملة ومدروسة للبت في إنشاء معهد للصناعات النفطية بمدينة سبها الذي سيشكل خطوة هامة لإحداث التنمية المكانية وبناء القدرات والكفاءات للشباب بمناطق الجنوب.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله أشار خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة إلى زيارته التي قام بها السبت إلى مدينة سبها، ومطالبة أهالي الجنوب بإنشاء معهد للصناعات النفطية بالمدينة، وذلك لحاجة مناطق الجنوب الماسة لوجود معهد نفطي يساهم في تدريب وتأهيل أبناء مناطق الجنوب، ويسهم في سد احتياجات شركات القطاع العاملة في المناطق الجنوبية من العمالة الفنية المتخصصة ويساعد بالتالي في توطين واستقرار العمالة.

من جهته أكد مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة محمد أبو لعج على أهمية هذا المشروع، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط ومن خلال التنسيق مع معهد النفط للتأهيل والتدريب، ستقوم بإعداد دراسة شاملة وخطة واضحة لتأسيس معهد نفطي متخصص في الصناعات النفطية بسبها، وسيتم اختيار التخصصات الفنية المناسبة للدراسة بهذا المعهد، بحيث يتم استغلال أحد المقرات المتاح حاليا والمقترح ليكون مقرا للمعهد، وتوفير كل مستلزمات التدريب مع مراعاة كافة المعايير والجودة المتعارف عليها بقطاع النفط في مؤسساته التعليمية الرائدة على غرار معهد النفط للتأهيل والتدريب، والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سير العملية التعليمية بالمعهد، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لجنة الإدارة لاحتواء والحد من انتشار فيروس “كوفيد -19” حفاظاً على سلامة العاملين والطلبة وفي هذا الصدد أفاد رئيس لجنة الإدارة بمعهد النفط للتأهيل والتدريب علي الذيب، علي الذيب بأن الوضع جيد، مؤكداً على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الجميع والحد من الإصابات قدر الامكان.

كذلك تمت مناقشة موضوع تحديث المناهج التعليمية بالمعهد، حيث ذكر الذيب بأن العمل جاري منذ فترة على تحديث مناهج أقسام العمليات ( الحفر، الانتاج، والتشغيل) أانه قد تم الحصول على عرض من معهد جنوب ألبيرتا بكندا SAIT لاعتماد هذه المناهج على غرار الأقسام التي سبق اعتمادها من معهد شمال البرتا بكندا NAIT ، وقد تم الاتفاق على أن تتولى الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة دراسة هذا العرض واتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتماد.

وناقش الحاضرون آخر المستجدات في بعض المشاريع الجاري تنفيذها، والمتمثلة في مشروع تطوير البنى التحتية للمعهد ومشروع حوض الغطس والسباحة للتدريب على اللحام تحت الماء، حيث أفاد رئيس لجنة إدارة المعهد بأن التنسيق والعمل جاري لاستكمال تنفيذ هذه المشاريع الهامة في تدريب الطلبة ومن المقرر استكمالها خلال 5 أشهر.