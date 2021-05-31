خارجية البرلمان تبحث مع السفير الألماني مستجدات العملية السياسية

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري وعضو اللجنة الصالحين عبدالنبي مع سفير ألمانيا لدي ليبيا اوليفر أوفتشا آخر مستجدات العملية السياسية وسبل دعمها لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن عضوي لجنة الخارجية قدموا ملاحظاتهم حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والشروط الواجب توافرها من أجل نجاحها والتي من أبرزها الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية والتحقق من مزاعم وجود تزوير بالأرقام الوطنية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية وتأمين الانتخابات بواسطة قوات نظامية، والحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشددين على ضرورة تهيئة المناخ للمصالحة الوطنية تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أن الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية وليست سياسية، كما تم التطرق إلى الملف الأمني حيث أكدوا على ضرورة دعم لجنة 5+5 ، وحل كافة المليشيات والتشكيلات غير النظامية وإخراج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا.