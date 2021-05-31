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قويرب: تصرفات الحكومة تثير الشكوك ويعرقل اعتماد الميزانية

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال النائب عز الدين قويرب، إن كل تصرفات الحكومة وغياب دور المؤسسات الرقابية عليها يلقي بشكوك ويعرقل مسألة منح اعتماد الميزانية.

أضاف قويرب في تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن ما قدم في الجلسة الماضية هو مقترح وليس مشروع قانون للميزانية المفترض تقديمه من الحكومة.

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، أن هناك إشكاليات في بعض البنود منها بند التنمية والطوارئ.

ولفت إلى أنه إذا تم الاتفاق بين اللجنة المالية والحكومة والتزامها بالتوصيات المطلوبة سنشهد جلسة تعتمد فيها الميزانية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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