خارجية النواب تبحث مع السفير الألماني شروط نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، رفقة عضو اللجنة الصالحين عبدالنبي اجتماعاً مع سفير ألمانيا لدي ليبيا ” اوليفر أوفتشا ” .

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، بحث الجانبان أخر مستجدات العملية السياسية وسبل دعمها لتعزيز الاستقرار في ليبيا، وأبدى عضوا لجنة الخارجية ملاحظاتهم حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والشروط الواجب توافرها من أجل نجاحها والتي من أبرزها الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية والتحقق من مزاعم وجود تزوير بالأرقام الوطنية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية وتأمين الانتخابات بواسطة قوات نظامية، والحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشددين على ضرورة تهيئة المناخ للمصالحة الوطنية تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وكذلك تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية وليست سياسية ، كما تم التطرق إلى الملف الأمني حيث أكدوا على ضرورة دعم لجنة 5+5 ، وحل كافة المليشيات والتشكيلات غير النظامية وإخراج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وقدمت لجنة الخارجية بمجلس النواب شكرها للحكومة الألمانية والسفير على المجهودات التي تبذل لدعم للشعب الليبي في المجالات الإنسانية والتنموية وخاصة برامج الوكالة الألمانية للتعاون لتطوير ودعم البلديات.