الخارجية النيابية تبحث مع السفير الألماني آخر مستجدات  العملية السياسية وسبل دعمها لتعزيز الاستقرار  في ليبيا

عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري رفقة عضو اللجنة الصالحين عبدالنبي اجتماعاً مع سعادة سفير ألمانيا لدي ليبيا اوليفر أوفتشا، حيث تباحث الجانبان آخر مستجدات العملية السياسية وسبل دعمها لتعزيز الاستقرار في ليبيا .

وأبدى عضوي لجنة الخارجية ملاحظاتهم حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والشروط الواجب توافرها من أجل نجاحها والتي من ابرزها الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية والتحقق من مزاعم وجود تزوير بالأرقام الوطنية، بالإضافة استقرار الأوضاع الأمنية وتأمين الانتخابات بواسطة قوات نظامية، والحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشددين على ضرورة تهيئة المناخ للمصالحة الوطنية تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وكذلك تم التأكيد خلال الاجتماع على ان الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية وليست سياسية، كما تم التطرق إلى الملف الأمني حيث أكدوا على ضرورة دعم لجنة 5+5 ، وحل كافة المليشيات والتشكيلات غير النظامية وإخراج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وقدمت لجنة الخارجية بمجلس النواب شكرها للحكومة الألمانية وسعادة السفير على المجهودات التي تبذل لدعم للشعب الليبي في المجالات الإنسانية والتنموية وخاصة برامج الوكالة الألمانية للتعاون لتطوير ودعم البلديات.

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