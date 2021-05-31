لافروف: روسيا لن تسمح بتكرار مآسي الناتو في ليبيا والعراق

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لن تسمح بعد الآن بتكرار المآسي التي سببها حلف الناتو بانتهاكه حق الإنسان في الحياة، في بلدان عدة مثل ليبيا والعراق.

وأكد لافروف وفي مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي، أن الحق في الحياة يجب أن يبقى مُصاناً، مشدداً على رفض موسكو الطرق الفظة وغير القانونية التي انتهجها الناتو في تدخلاته، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى استعداد روسيا لاستئناف الحوار مع الناتو، بناء على أسس واضحة، تُركز على القضايا الأمنية، لا أن يكون حديثاً فارغاً.

وتشهد العلاقات بين الطرفين توتراً في الآونة الأخيرة، بعد زيادة وجود الحلف عسكرياً بالقرب من الحدود مع روسيا، وكذلك التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

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