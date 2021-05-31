الدبيبة يلتقي رئيس وزراء إيطاليا في قصر كيجي

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» مساء اليوم الإثنين بقصر كيجي برئيس الوزراء الايطالي «ماريو دراغي».

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، سيبحث الجانبان في عدة لقاءات ستُجرى خلال هذا اليوم، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والعديد من الملفات السياسية والاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك.

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة تسعى لرفع حجم إنتاج النفط الى 4-3 مليون برميل في اليوم.

وقال الدبيبة، مخاطبا منتدى الاعمال الايطالي-الليبي المنعقد، اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية في روما: “إنه من الضروري في ليبيا إعادة بناء البنى التحتية في قطاع النفط بهدف إنتاج 3-4 مليون برميل في اليوم”.

وأضاف “يجب أن نعيد إطلاق جميع قطاعات اقتصادنا، كما أن إيطاليا أفضل شريك يمكن التعاون معه لتحقيق هذا الهدف، فقد جئت إلى إيطاليا لرؤية الخطوات المستقبلية التي يمكننا اتخاذها معًا”.