وهيبة: الرئاسي قرر إشراك أكبر عدد من فئات المجتمع في آلية تشكيل مفوضية المصالحة

ليبيا – قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن المجلس الرئاسي لم يتجنب تسمية أعضاء مفوضية المصالحة، بل هو رغبة في المشاركة وتغيير آلية اتخاذ القرار، مشيرةً إلى أن ملف المصالحة يمس شرائح واسعة من المتضررين الذين ينتظرون عودة حقوقهم، والمنتظرين لكشف الحقيقة ومن يريدون المصالحة لعودة وبناء الثقة في المجتمع.

وهيبة لفتت خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ملف المصالحة حساس وشائك، ومن أجل هذا قرر المجلس الرئاسي أن يشرك أكبر فئة ممكنة من المجتمع في آلية تشكيل المفوضية، ومن ثم تبدأ في عملها بالمصالحة بشكل مستقل ووطني في إشراك الرئاسي، لكن بشكل مستقل.

وبيّنت أن المجلس الرئاسي اختار هذه الخطوة حتى يؤسس لها تأسيسًا صحيحًا، ويوضحَ لأصحاب الحقوق والمنتظرين للمصالحة أن هناك نية حقيقية لتأسيس نموذج ليبي للمصالحة.

كما أضافت: “الملتقيات التي في صدد القيام بها الرئاسي تجمع طوائف مختلفة من المجتمع وتحاول أن يكون هناك مشاركة واسعة لكل انحاء ليبيا، أمامنا مجموعة من التحديات والمنتقدين بأن الفكرة جديدة وغير موجودة من قبل، ولكن الرئاسي شارك في توسيع دائرة المشاركة، يستحق أن نخوض التجربة ونشرك أكبر عدد ممكن، الملتقيات ستبدأ في طرابلس وهو المسار القانوني الخاص بالحقوقيين ورجال القضاء والقانونيين، وهؤلاء ربما عملهم والتوصيات التي سيخرجون بها مختلفة، والملتقيات الباقية في أنحاء ليبيا من مجالس المصالحة وعمداء البلديات ولجان المصالحة”.

ونوّهت إلى أن التصورات التي ستخرج بها الملتقيات واسعة، لكن المجلس الرئاسي للدعم وبمشاركة البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي لديه تصور للخروج بهذه المخرجات من الملتقيات، تخدم الليبيين وتحقق الهدف من المصالحة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية