وزير الداخلية يلتقي نظيره الجزائري ويبحث معه فتح المعابر والمنافذ

بحث وزير الداخلية العميد خالد مازن مع نظيره الجزائري كمال بلجود، سبل فتح المعابر والمنافذ البرية بين البلدين.

وتمت خلال اللقاء الذي عقد أمس في العاصمة الجزائرية مناقشة سبل التعاون الأمني المشترك في عدد من المجالات الأمنية والمتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وكذلك الحماية المدنية ومكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال تبادل المعلومات بين الجانبين، إضافة إلى برامج التدريب لمنتسبي وزارة الداخلية والاستفادة من الخبرات الجزائرية في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تكوين فرق عمل بين وزارتي الداخلية الليبية والجزائرية، لتبادل المعلومات والتباحث حول عدد من القضايا الأمنية التي تهم البلدين الشقيقين.

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