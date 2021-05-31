السايح يبحث مع السفير الألماني سبل التعاون لتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية

ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الإثنين سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات آخر مستجدات المشهد السياسي، وتحضيرات المفوضية للعملية الانتخابية المقررة في ديسمبر القادم، والدعم الفني والاستشاري الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الألمانية، في إطار اهتمام المجتمع الدولي بملف الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تباحث الطرفان سبل التعاون لتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لتحقيق نجاح يواكب المعايير الدولية للانتخابات، ويحقق أعلى مستويات المهنية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية