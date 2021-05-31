وزارة المالية تكشف تفاصيل توحيد منظومة المرتبات

ليبيا – كشف رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة عمر بسيسة تفاصيل توحيد منظومة المرتبات، مثنيًا على دور وزير المالية ومديري الإدارات للمساهمة في ذلك.

بسيسة وفي تصريح لصحيفة “صدى” الاقتصادية أوضح أن موضوع المرتبات انتهى بتوحيد المنظومة؛ حيث كانت لدى المنطقة الشرقية منظومة لوحدها، والغربية كذلك منذ 2014، وأن الأمر قد اختلف كليًا في مايو 2021، حيث أصبحت منظومة الباب الأول موحدة على مستوى التراب الليبي، وسيوزع قرص ليزري أو بيانات عن طريق الإيميل لكل وحدة إدارية مالية مستقلة لكافة القطاعات الممولة من الخزانة العامة، ولم يعد هناك إزدواجية أو تأخير في إجراءات المرتبات، وأصبحت تُحول مرتبات كل جهة على حدة، ومن مصدر واحد وهو وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.

وأشار إلى أن ميزة توحيد المنظومة تتمثل في الحد من الازدواجية وسرعة تفيذ المرتبات أي قاعدة بيانات واحدة.

وأكد أنه لن يكون هناك تأخير في صرف المرتبات إلا في حالة حدوث التأخير من وحدات العمل، مضيفًا: “مع تحديث المنظومة ودخول الميكنة لإدارة الميزانية أصبح من السهل تنفيذ أي متغير مهما كبر حجمه أو عدده في سرعة متناهية ودقة عالية”.

وتابع:”حيث أن المتغيرات تتمثل في إدخال البيانات المرتبات بالكامل في المنظومة الرئيسية بالإضافة إلى ترجيع نسبة 20% أصحاب الجداول الخاصة التي تم خصمها بقرار الحكومة السابقة 270 ومن ثم أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرار بترجيع القيمة وتم تنفيذ القرار بدءً من مايو واضافتها للمرتبات لكافة القطاعات” .

وأردف: “في ذات الشهر تم إدخال حوالي 4000 متغير، وتم تنفيذها في مايو، ونذكر منها حالات كالإفراج عن مرتبات كانت متوقفة، لأسباب إدارية، وتسوية مرتبات بالدرجة والعلاوة لكافة الجهات التي راسلت الوزارة بكافة المصوغات القانونية، بالإضافة إلى شطب ازدواجية وتعديل مرتبات من 25‎%‎ إلى كامل المرتب لمن كان موفدًا للدراسة بالخارج إلخ، والعديد من الحالات الأخرى المشابهة”.

بسيسة اختتم بالقول: تم تنفيذ معدل الأداء لأعضاء هيئة التدريس مع مرتب شهر مايو، والذي كان متوقفًا منذ مارس 2020، وتم تضمين الأشهر من 1 إلى شهر 4 2021 في الميزانية في حال اعتمادها، لعدد 15 ألف عضو هيئة تدريس في شهر مايو.