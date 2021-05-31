تنظيم حملة للتبرع بالدم في بلدية المعمورة

ضمن حملات التبرع بالدم التي يشرف عليها مصرف الدم بطربلس خارج المدينة، أقيمت بمستشفى المعمورة القروي حملة للتبرع بالدم، استهدفت العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بالمستشفى والمواطنين من سكان بلدية المعمورة والمناطق المجاورة.

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