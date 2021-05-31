التعاون والتنسيق المشترك محور لقاء وزير الحكم المحلي والشنطي

التقى وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، اليوم الاثنين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي.

التقى وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، اليوم الاثنين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي.

وخلال اللقاء، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي، تم مناقشة آليات تفعيل الإدارة المحلية وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها وفقاً لما نص عليه قانون نظام الإدارة المحلية ، وأيضاً ملف الايرادات المحلية والخطوات التي تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذها خلال هذه المرحلة.

ومن جانبه أكد الشنطي، على ضرورة سرعة تفعيل الإيرادات المحلية حتى تتمكن البلديات من تحصيل مواردها المحلية وتعيد توظيفها بما يخدم المصالح المحلية.

كما تطرق اللقاء أيضاً إلى ملف النظافة العامة وما يعانيه هذا الملف من تعثر سواء على مستوى الخدمة المقدمة أو على مستوى إدارته بشكل عام ، حيث تم التأكيد على أنه يجب أن يكون للبلديات دور أساسي في عمليات الإشراف والمتابعة والتحقق من مستوى تقديم الخدمة بما يمنع حدوث حالات فساد في هذا الملف.