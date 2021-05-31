السائح يستعرض مع السفير الألماني تحضيرات المفوضية لانتخابات ديسمبر

“المفوضية العليا” تبحث مع السفير الألماني دعم بلاده الفني والاستشاري للانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الاثنين، سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وبحسب إيجاز صحفي للمفوضية، استعرض اللقاء آخر مستجدات المشهد السياسي، وتحضيرات المفوضية للعملية الانتخابية المقررة في ديسمبر المقبل، والدعم الفني والاستشاري الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الألمانية في إطار اهتمام المجتمع الدولي بملف الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الطرفان سبل التعاون لتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لتحقيق نجاح يواكب المعايير الدولية للانتخابات ويحقق أعلى مستويات المهنية.