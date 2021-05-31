وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل تبحثان امكانية دعم وتشجيع اصحاب المعاشات من ذوي الدخل المحدود

استقبلت وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بمكتبها في ديوان الوزارة، وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا.

اللقاء، وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، تم الاستعراض فيه ومناقشة جملة من الموضوعات الهامة في مقدمتها الاهتمام بالاشخاص ذوي الاعاقة من حيث تدريبهم وتأهيلهم ليتمكنوا من دخول سوق العمل، بالإضافة إلى مناقشة دراسة امكانية دعم وتشجيع اصحاب المعاشات من ذوي الدخل المحدود من خلال التكوين والتدريب ليتمكنوا من تأسيس مشروعات صغرى لهم تمكنهم من رفع مستوى دخولهم.

واتفق الجانبان على اهمية استمرار التعاون مابين الوزراتين بما يخدم مصلحة الوطن المواطن.

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