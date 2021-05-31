انطلاق الملتقى التأسيسي لمفوضية المصالحة بحضور الكوني واللافي ووزيري العدل والمهجرين

أعلنت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوي وهيبة، ‏انطلاق فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية للمصالحة (المسار القانوني)، اليوم الاثنين، بحضور عضوي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي موسى الكوني، وكل من وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين أحمد بوخزام.

وتابعت وهيبة، شارك في فعاليات الافتتاح الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي جيراردو نوتو، والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية للبعثة جورجيت غاغون وسفيرة الاتحاد الإفريقي وحيدة العياري، وعدد من الخبراء القانونيين الذين يشاركون خلال اليومين القادمين في وضع الإطار القانوني للمفوضية.