الدبيبه: ليبيا تسعى لإعادة إنعاش اقتصادها وإيطاليا هي أفضل شريك

قال وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة إن ليبيا تسعى إلى إعادة إنعاش اقتصادها وإيطاليا هي “أفضل شريك”.

وشدد الدبيبة في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي “ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية” الذي استضافته اليوم الاثنين إيطاليا بمقر وزارة الخارجية، على أن هناك رغبة في إعادة بناء البلاد وفتح المجال مجددا أمام الشركات الإيطالية التي كانت متواجدة في الماضي بإزالة العقبات التي تمنع الشركات من العمل في البلاد وعلى رأسها انعدام الأمن”، وفقا لما أوردته وكالة “نوفا” الايطالية للأنباء.

وأضاف الدبيبة ” وزراؤنا تباحثوا مع نظرائهم الإيطاليين، ونأمل في التوصل إلى نقاط إيجابية بشأن المبادلات التجارية وإعادة فتح المجال الجوي بين بلدينا“.

وتابع الدبيبه “إن هذا التحدي صعب، لقد دخلنا هذا الميدان لكننا نريد إعادة بناء بلدنا بشكل أفضل من ذي قبل ونحتاج إلى شركاء لإعادة الإعمار “، مبينا أن زيارة روما تهدف إلى البحث عن شركاء في إيطاليا.