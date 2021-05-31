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ضبط أدوية فاسدة خلال جولة تفتيشية على صيدليات درنة

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام عناصر مركز الرقابة على الأدوية والأغذية في مدينة درنة، رفقة جهاز الحرس البلدي، بجولة تفتيشية على الصيدليات في المدينة.

واستهدفت الحملة الصيدليات بشكل خاص داخل المدينة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة والاشتراطات الصحية اللازمة، وتم خلال الجولة ضبط بعض الأدوية المنتهية الصلاحية بالإضافة إلى بعض مستلزمات الأم والطفل.

وتُعد هذه الجولة التفتيشية مهمة لضبط عمل الصيدليات، وإنهاء مظاهر الانفلات التي لاحظها عناصر الحرس البلدي وأفراد مركز الرقابة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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