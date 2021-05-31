ضبط أدوية فاسدة خلال جولة تفتيشية على صيدليات درنة

قام عناصر مركز الرقابة على الأدوية والأغذية في مدينة درنة، رفقة جهاز الحرس البلدي، بجولة تفتيشية على الصيدليات في المدينة.

واستهدفت الحملة الصيدليات بشكل خاص داخل المدينة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة والاشتراطات الصحية اللازمة، وتم خلال الجولة ضبط بعض الأدوية المنتهية الصلاحية بالإضافة إلى بعض مستلزمات الأم والطفل.

وتُعد هذه الجولة التفتيشية مهمة لضبط عمل الصيدليات، وإنهاء مظاهر الانفلات التي لاحظها عناصر الحرس البلدي وأفراد مركز الرقابة.

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