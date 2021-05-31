التومي والصور يبحثان التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة

التقى وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي أمس، بالنائب العام المستشار الصديق الصور، بهدف فتح آفاق التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة،وذلك من أجل ضمان سير عمل المرافق العامة المعنية بالشؤون المحلية، وممارستها مهامها وفق صحيح القانون ودون حدوث تجاوزات أو مخالفات قانونية، وتمت خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات ذات العلاقة بعمل البلديات والشركات العامة لخدمات النظافة.
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قناة ليبيا
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