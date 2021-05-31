إيطاليا: اقتراح مسودة مذكرة تفاهم مع ليبيا حول تحويل أنظمة الطاقة

صرح وكيل وزارة الخارجية الايطالية مانليو دي ستيفانو أنه تم اقتراح مسودة مذكرة تفاهم بين ليبيا وإيطاليا حول تحويل أنظمة الطاقة وذلك خلال الجلسة العامة التي تختتم المنتدى الاقتصادي “ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية” بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وكذلك وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو.

وقال دي ستيفانو إن” الوقت قد حان للتفكير في تحويل أنظمة الطاقة وتوسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين، الفعالية الطاقوية، البنية التحتية والكهرباء، وقد تم اقتراح مشروع مذكرة تفاهم حولها” بحسب وكالة نوفا.

وتمحورت المباحثات الفنية حول أربعة قطاعات رئيسية هي: الطاقة والاتصالات وإدارة البيئة؛ وتصميم شبكات البنية التحتية؛ والتعاون الصحي؛ وأمن البنية التحتية وبناء القدرات.

أكدت مصادر ليبية في طرابلس أن الاتصالات جارية منذ فترة لتطوير “شراكة قوية في قطاع الانتقال الطاقي”، والتي تشمل أيضًا “مكونًا هامًا من الابتكار التكنولوجي والبراعة”.