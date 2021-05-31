انطلاق الملتقى التأسيسي لـ”مفوضية المصالحة” في طرابلس

انطلقت بطرابلس صباح اليوم الإثنين فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، بحضور عضوي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، ووزيري العدل والدولة لشؤون المهجرين والنازحين، وممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومنسقة الشؤون الانسانية للبعثة، وبمشاركة ممثل الاتحاد الأفريقي في ليبيا عن طريق تطبيق زوم.

ومن المقرر أن يستمر الملتقى الذي يعد تجسيداً عملياً لسياسات المجلس الرئاسي المعلنة، يومين متتالين، وسيُركز على الإطار القانوني للمفوضية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها لتحقيق مبدأ المصالحة الوطنية الشاملة برعاية المجلس الرئاسي.

وتخلل الملتقى جلسة مداولات من قبل الحضور الذي قاموا بتحديد الأهداف الرئيسية والفرعية للمفوضية؛ من أجل الخروج بنتائج تُسهم بشكل مباشر في نجاح مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق أهدافه.

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