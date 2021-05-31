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النويري لكوبيش: نرحّب بالتعاطي الايجابي مع كل الاستحقاقات الوطنية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بمقر فرع ديوان مجلس النواب طرابلس، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

وتناول اللقاء مناقشة نتائج مخرجات الحوار السياسي ودور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتفعيل كافة المسارات بالتوازي وإحراز تقدم فيها على غرار التقدم الحاصل في المسار السياسي ، لضمان نجاح الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم .

كما تناول الجانبان أهمية حث كل المؤسسات المعنية للقيام بدورها وتهيئة الظروف لعملية المصالحة الوطنية ، كما تم أيضا التطرق إلى مشروع قانون الميزانية المقدم للمجلس من قبل الحكومة و ضرورة إنجازه وفق استحقاقات المرحلة والقانون.

و أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على استعداد وترحيب مجلس النواب بالتعاطي الايجابي مع كل الاستحقاقات الوطنية متى توفرت الظروف .

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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