ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

31 May, 2021

انطلقت صباح اليوم الإثنين ،بالعاصمة طرابلس ، فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة ،بهدف مناقشة الإطار القانوني للمفوضية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها لتحقيق مبدأ المصالحة الوطنية الشاملة برعاية المجلس الرئاسي.

حضر هذا الملتقى الذي يستمر على مدى يومين متتالين ،عضوي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، ووزيري العدل والدولة لشؤون المهجرين والنازحين، وممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومنسقة الشؤون الانسانية للبعثة، وبمشاركة ممثل الاتحاد الأفريقي في ليبيا عن طريق تطبيق زوم.

وتخلل الملتقى جلسة مداولات من قبل الحضور الذي قاموا بتحديد الأهداف الرئيسية والفرعية للمفوضية؛ من أجل الخروج بنتائج تُسهم بشكل مباشر في نجاح مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق أهدافه.