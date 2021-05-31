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النجار يناقش أسباب تأخر صرف الاستحقاقات المادية لفرق الرصد بالمنطقة الغربية

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اجتمع يوم أمس الأحد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار بعدد من أعضاء فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمنطقة الغربية وذلك لمناقشة أسباب تأخر صرف استحقاقتهم المادية .

واستعرض الحضور الظروف والالتزامات والصعوبات التى تواجه سير العمل نتيجة لتأخر صرف المكافآت الخاصة بهم طيلة فترة جائحة كورونا رغم استمرارهم في العمل .

كما أوضح النجار أهمية وضرورة تسهيل كافة الإجراءات الإدارية والمالية لكي تتمكن الشبكة من الإستمرار في أداء مهامها والعمل على تطويرها .

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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