سرقة أسلاك كهربائية بدائرتي توزيع القره بوللي وقصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهربائية بدوائر توزيع القره بوللي وقصر بن غشير وكذلك سرقة كابل ضغط عالي بإدارة توزيع غريان.

وأكد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء تواصل عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية اعتدت اليوم الإثنين مجموعة خارجة عن القانون على خط النقل من محطة الكسارات إلى محطة مشروع الأبقار بدائرة توزيع القره بوللي التابعة لإدارة توزيع المرقب وسرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 1200 متر، كما تم الإعتداء على خط الرحاحلة فرعية كريدان بدائرة توزيع قصر بن غشير التابعة لإدارة توزيع طرابلس وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1100 متر ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المزارع، كما تمت سرقة كابل ضغط عالي غير مشحون بالتيار الكهربائي حجم 240 مسافة 50 متر يغذي محطة سد وادي غان بإدارة توزيع غريان .