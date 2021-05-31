البرلمان للمبعوث الأممي: مستعدون للتعاطي الإيجابي مع الاستحقاقات الوطنية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش استعداد وترحيب مجلس النواب بالتعاطي الإيجابي مع كل الاستحقاقات الوطنية متى توفرت الظروف .

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بفرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس بحث نتائج مخرجات الحوار السياسي ودور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتفعيل كافة المسارات بالتوازي وإحراز تقدم فيها على غرار التقدم الحاصل في المسار السياسي، لضمان نجاح الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم .

وبحث الجانبين أهمية حث كل المؤسسات المعنية للقيام بدورها وتهيئة الظروف لعملية المصالحة الوطنية، كما تم أيضا التطرق إلى مشروع قانون الميزانية المقدم للمجلس من قبل الحكومة وضرورة إنجازه وفق استحقاقات المرحلة والقانون.